Личный рекорд на чемпионате мира не стал сюрпризом для фигуристов Астаховой и Рогонова

МИЛАН /Италия/, 21 марта. / ТАСС /. Личный рекорд, установленный в короткой программе на чемпионате мира в Милане, не стал сюрпризом для российской спортивной пары Кристины Астаховой Алексея Рогонова . Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

Фигуристы улучшили свое достижение, получив за короткую программу 71,62 балла. На предыдущем старте, Олимпийских играх в Пхёнчхане, они набрали 70,52 балла.

"От старта к старту нужно ставить себе новую планку и достигать ее, поэтому личный рекорд сегодня был ожидаем. Нужно на каждых соревнованиях прыгать немного выше своей головы, чтобы конкурировать с лидерами, — считает Рогонов. — Сегодня, судя по уровням, все в порядке, нас адекватно отсудили, но еще есть к чему стремиться, нужно набирать скорость, делать более качественно элементы, набирать плюсы. Свой потенциал мы до конца еще не раскрыли".

"Серьезных замечаний к себе у нас сегодня нет, разве на дорожке «выдали» чуть больше, чем надо. Но, думаю, невооруженным глазом это было незаметно. Каталось легко, все элементы выполнили на четвертый уровень, вот так бы всегда, с настроением и чистенько", — отметил спортсмен.

Рогонов сообщил, что подготовка к чемпионату мира чуть не сорвалась из-за болезни. «На Играх в Пхёнчхане мы выступали как запасные, заменив Ксению Столбову Федора Климова , сейчас такая же ситуация. После Игр я сильно заболел, неделю пролежал, хотя знал, что выступать, понимал, ни к чему хорошему это привести не может, в любом случае это в ущерб подготовке пойдет. Но организм сам знает, когда ему отдохнуть, ничего, вышли, начали усиленно готовиться к миру и все успели», — рассказал фигурист.

Произвольную программу спортивные пары представят 22 марта.