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Личный рекорд на чемпионате мира не стал сюрпризом для фигуристов Астаховой и Рогонова
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Личный рекорд на чемпионате мира не стал сюрпризом для фигуристов Астаховой и Рогонова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Личный рекорд, установленный в короткой программе на чемпионате мира в Милане, не стал сюрпризом для российской спортивной пары Кристины Астаховой и Алексея Рогонова. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.
Фигуристы улучшили свое достижение, получив за короткую программу 71,62 балла. На предыдущем старте, Олимпийских играх в Пхёнчхане, они набрали 70,52 балла.
"От старта к старту нужно ставить себе новую планку и достигать ее, поэтому личный рекорд сегодня был ожидаем. Нужно на каждых соревнованиях прыгать немного выше своей головы, чтобы конкурировать с лидерами, — считает Рогонов. — Сегодня, судя по уровням, все в порядке, нас адекватно отсудили, но еще есть к чему стремиться, нужно набирать скорость, делать более качественно элементы, набирать плюсы. Свой потенциал мы до конца еще не раскрыли".
"Серьезных замечаний к себе у нас сегодня нет, разве на дорожке «выдали» чуть больше, чем надо. Но, думаю, невооруженным глазом это было незаметно. Каталось легко, все элементы выполнили на четвертый уровень, вот так бы всегда, с настроением и чистенько", — отметил спортсмен.
Рогонов сообщил, что подготовка к чемпионату мира чуть не сорвалась из-за болезни. «На Играх в Пхёнчхане мы выступали как запасные, заменив Ксению Столбову и Федора Климова, сейчас такая же ситуация. После Игр я сильно заболел, неделю пролежал, хотя знал, что выступать, понимал, ни к чему хорошему это привести не может, в любом случае это в ущерб подготовке пойдет. Но организм сам знает, когда ему отдохнуть, ничего, вышли, начали усиленно готовиться к миру и все успели», — рассказал фигурист.
Произвольную программу спортивные пары представят 22 марта.
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