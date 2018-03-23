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Савченко не оставила шансов на золото Тарасовой и Морозову
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Савченко не оставила шансов на золото Тарасовой и Морозову 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Первый титул ЧМ-2018 с двумя мировыми рекордами выиграли Алена Савченко и Бруно Массо из Германии. У россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — серебро.
После короткой программы в парном катании Тарасова с Морозовым шли вторыми, отставая от лидеров меньше, чем на два балла. То есть, виды на золото у них были, и вроде как реальные, но…
Этим надеждам на титул чемпионов мира суждено было скончаться еще до того, как наши фигуристы вышли на лед этой ночью. Россияне катались последними, а прямо перед ними триумфаторы Олимпиады-2018 Алена Савченко и Бруно Массо выступили даже лучше, чем в Пхенчхане. Они на 3,55 улучшили свой же мировой рекорд в произвольной программе и сразу 8,13 (!) добавили к прежнему достижению по сумме Татьяны Волосожар/Максима Транькова, державшемуся с 2013 года.
После столь блестящего проката соперникам оставалось только развести руками. Ну, и, разумеется, бороться за серебро, которого Тарасова с Морозовым раньше не завоевывали. Их лучшим результатом на ЧМ была прошлогодняя бронза.
Теперь в коллекции российского дуэта появилась медаль и более высокого ранга. Произвольную они исполнили не без ошибок — в частности, из-за партнера недоделанным остался прыжковый каскад 3-2-2, но для того, чтобы обойти Ванессу Джеймс, жестко упавшую с выброса, с Морганом Сипре, этого оказалось достаточно. До своего личного рекорда по сумме двух программ Тарасова/Морозов недотянули всего-то два балла и имеют полное право покидать миланский лед удовлетворенными. В данной ситуации и с данными соперниками результата еще выше они показать просто не могли.
Две остальных российских пары в произвольной программе не избежали грубых ошибок, но своими местами в итоговом протоколе (Наталья Забияко и Александр Энберт — четвертые, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — восьмые) тоже могут быть довольны. Наша страна сохранила максимальную квоту в этом виде катания на следующий ЧМ.
Уроженка Киевской области Алена Савченко в 34 года стала чемпионкой планеты уже в шестой раз. Пять предыдущих титулов она завоевала еще с Робином Шолковы, который уже давно завершил карьеру фигуриста и перешел на тренерскую работу. А ненасытная Савченко все катается — да как! Между прочим, выиграть больше шести золотых на ЧМ из «парников» удавалось только одному человеку — нашей Ирине Родниной. Коротая, кстати, тоже побеждала с двумя разными партнерами: сначала с Алексеем Улановым, потом — с Александром Зайцевым. Правда, в ее коллекции титулов намного больше, чем у Савченко, — целых десять.
В пятницу в Милане сначала будет короткий танец. А вечером — женская произвольная, от которой мы ждем золота, пусть Алина Загитова пока немного и отстает от хозяйки льда Каролины Костнер.
Собственно, все, что нужно сделать Загитовой, — это взять пример с Савченко и Массо. Когда олимпийские чемпионы катаются как олимпийские чемпионы, конкурентам остается лишь развести руками и покорно склонить свои головы. Их удел — бороться за серебро.
Чемпионат мира Милан Пары Произвольная программа
Техника
Компоненты
Штраф
Сумма
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
83,90  78,86  162,86 (мировой рекорд)
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
70,30  73,94  144,24  Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
71,24  72,80  -1,00  143,04  Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)
67,73  66,11  133,84  Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)
65,74  68,79  -1,00  133,53  Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
64,07  69,43  133,50  Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)
66,11  66,43  -2,00  130,54  Сумма двух программ
Короткая
Произвольная
Всего
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
82,98 (1)
162,86 (1)
245,84 (мировой рекорд)
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
81,29 (2)
144,24 (2)
225,53  Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
75,32 (3)
143,04 (3)
218,36  Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
74,38 (4)
133,50 (6)
207,88  Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)
72,53 (5)
133,53 (5)
206,06  Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)
71,62 (7)
130,54 (9)
202,16
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