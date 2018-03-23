Савченко не оставила шансов на золото Тарасовой и Морозову

После короткой программы в парном катании Тарасова с Морозовым шли вторыми, отставая от лидеров меньше, чем на два балла. То есть, виды на золото у них были, и вроде как реальные, но…

Этим надеждам на титул чемпионов мира суждено было скончаться еще до того, как наши фигуристы вышли на лед этой ночью. Россияне катались последними, а прямо перед ними триумфаторы Олимпиады-2018 Алена Савченко и Бруно Массо выступили даже лучше, чем в Пхенчхане. Они на 3,55 улучшили свой же мировой рекорд в произвольной программе и сразу 8,13 (!) добавили к прежнему достижению по сумме Татьяны Волосожар Максима Транькова , державшемуся с 2013 года.

После столь блестящего проката соперникам оставалось только развести руками. Ну, и, разумеется, бороться за серебро, которого Тарасова с Морозовым раньше не завоевывали. Их лучшим результатом на ЧМ была прошлогодняя бронза.

Теперь в коллекции российского дуэта появилась медаль и более высокого ранга. Произвольную они исполнили не без ошибок — в частности, из-за партнера недоделанным остался прыжковый каскад 3-2-2, но для того, чтобы обойти Ванессу Джеймс, жестко упавшую с выброса, с Морганом Сипре, этого оказалось достаточно. До своего личного рекорда по сумме двух программ Тарасова/Морозов недотянули всего-то два балла и имеют полное право покидать миланский лед удовлетворенными. В данной ситуации и с данными соперниками результата еще выше они показать просто не могли.

Уроженка Киевской области Алена Савченко в 34 года стала чемпионкой планеты уже в шестой раз. Пять предыдущих титулов она завоевала еще с Робином Шолковы , который уже давно завершил карьеру фигуриста и перешел на тренерскую работу. А ненасытная Савченко все катается — да как! Между прочим, выиграть больше шести золотых на ЧМ из «парников» удавалось только одному человеку — нашей Ирине Родниной . Коротая, кстати, тоже побеждала с двумя разными партнерами: сначала с Алексеем Улановым , потом — с Александром Зайцевым . Правда, в ее коллекции титулов намного больше, чем у Савченко, — целых десять.

В пятницу в Милане сначала будет короткий танец. А вечером — женская произвольная, от которой мы ждем золота, пусть Алина Загитова пока немного и отстает от хозяйки льда Каролины Костнер

Собственно, все, что нужно сделать Загитовой, — это взять пример с Савченко и Массо. Когда олимпийские чемпионы катаются как олимпийские чемпионы, конкурентам остается лишь развести руками и покорно склонить свои головы. Их удел — бороться за серебро.

Чемпионат мира Милан Пары Произвольная программа

Техника

Компоненты

Штраф

Сумма

Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)

83,90 78,86 162,86 (мировой рекорд)

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

67,73 66,11 133,84 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

65,74 68,79 -1,00 133,53 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

64,07 69,43 133,50 Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)

66,11 66,43 -2,00 130,54 Сумма двух программ

Короткая

Произвольная

Всего

Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)

82,98 (1)

162,86 (1)

245,84 (мировой рекорд)

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

81,29 (2)

144,24 (2)

225,53 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

75,32 (3)

143,04 (3)

218,36 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

74,38 (4)

133,50 (6)

207,88 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

72,53 (5)

133,53 (5)

206,06 Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)

71,62 (7)

130,54 (9)

202,16