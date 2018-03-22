Фигурист Энберт: продолжаем активную работу после Игр в Пхенчхане

"Четыре года назад я смотрел на участников послеолимпийского чемпионата мира и думал — откуда люди силы берут после Игр выступать. А сейчас по себе понял, что все возможно, приехали, отдохнули и продолжили в полную работать дальше. Все как обычно", — сказал фигурист.

28-летний россиянин также отметил отсутствие проблем с настроем на соревнования.

"Я не знаю, откуда берется мотивация, прихожу на тренировку и работаю, стараясь все делать по максимуму. Просто мы живем краткосрочными целями, продвигаясь от старта к старту, а вот у нашего тренера Нины Мозер наверняка более глобальный взгляд и долгосрочный план. У нас этих забот нет", — заключил Энберт.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российский дуэт завоевал серебряные медали в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Энберт и Забияко заняли четвертое место в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.