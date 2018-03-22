Фигурист Энберт: продолжаем активную работу после Игр в Пхенчхане 

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, заявил, что спортсмены сохранили силы после участия в Олимпийских играх 2018 года. Слова Энберта приводит ТАСС.
"Четыре года назад я смотрел на участников послеолимпийского чемпионата мира и думал — откуда люди силы берут после Игр выступать. А сейчас по себе понял, что все возможно, приехали, отдохнули и продолжили в полную работать дальше. Все как обычно", — сказал фигурист.
28-летний россиянин также отметил отсутствие проблем с настроем на соревнования.
"Я не знаю, откуда берется мотивация, прихожу на тренировку и работаю, стараясь все делать по максимуму. Просто мы живем краткосрочными целями, продвигаясь от старта к старту, а вот у нашего тренера Нины Мозер наверняка более глобальный взгляд и долгосрочный план. У нас этих забот нет", — заключил Энберт.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российский дуэт завоевал серебряные медали в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Энберт и Забияко заняли четвертое место в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.