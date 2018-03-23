Ставшие четвертыми на ЧМ фигуристы Энберт и Забияко довольны своим выступлением

Российский фигурист Александр Энберт , выступающий в дуэте с Натальей Забияко , оценил свой прокат в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. По словам спортсмена, сезон-2017/18 выдался удачным.

"Мы довольны — было сложно, но мы справились. Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило", — цитирует Энберта ТАСС

По итогам произвольной программы на чемпионате мира Энберт и Забияко получили 133, 50 балла, а в сумме — 207,88. С этим результатом российская пара заняла четвертое место.