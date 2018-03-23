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Ставшие четвертыми на ЧМ фигуристы Энберт и Забияко довольны своим выступлением
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Ставшие четвертыми на ЧМ фигуристы Энберт и Забияко довольны своим выступлением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, оценил свой прокат в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. По словам спортсмена, сезон-2017/18 выдался удачным.
"Мы довольны — было сложно, но мы справились. Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило", — цитирует Энберта ТАСС.
По итогам произвольной программы на чемпионате мира Энберт и Забияко получили 133, 50 балла, а в сумме — 207,88. С этим результатом российская пара заняла четвертое место.
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