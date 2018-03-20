Ещё
Загитова и Сотскова выступят в последней группе на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова и Сотскова выступят в последней группе на чемпионате мира 

Советский спорт 20 марта 2018
Как сообщает официальный сайт ISU, россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова выступят в последней седьмой разминке. Загитова выйдет на лед 34-й, Сотскова — 35-й.
Их соотечественница Станислава Константинова выступит в пятой группе под 24-м номером.
Последней на лед выйдет японка Сатоко Мияхара, ее стартовый номер — 37.
Короткая программа у женщин пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 12.45 по московскому времени.
Напомним, действующая чемпионка мира Евгения Медведева не выйдет на лед в Италии из-за травмы.
Советский спорт: последние новости
Илья Авербух: В произвольной программе Загитова возьмет свое Мария Сотскова: Хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова поверить в саму себя Александра Степанова: От статуса первого номера сборной нет особенных мыслей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой19
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России25
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение