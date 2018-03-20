Загитова и Сотскова выступят в последней группе на чемпионате мира 

Как сообщает официальный сайт ISU, россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова выступят в последней седьмой разминке. Загитова выйдет на лед 34-й, Сотскова — 35-й.
Их соотечественница Станислава Константинова выступит в пятой группе под 24-м номером.
Последней на лед выйдет японка Сатоко Мияхара, ее стартовый номер — 37.
Короткая программа у женщин пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 12.45 по московскому времени.
Напомним, действующая чемпионка мира Евгения Медведева не выйдет на лед в Италии из-за травмы.