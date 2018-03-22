Загитова не ошиблась, но проиграла. Олимпийская чемпионка не возьмёт золото?

В Милане стартовал чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Стартовал с сенсации: Алина Загитова проиграла. Пока короткую программу, но что будет дальше?

Где дети?

Наблюдая за первыми разминками женщин в короткой программе, где борьба ведётся исключительно за попадание в произвольную (из 37 участниц отбираются 25), заметила, что на льду нет юных фигуристок. В основном выходят вполне сформировавшиеся девушки, уже преодолевшие трудности переходного возраста. В Милане вообще выступают только три спортсменки 2000 года рождения (включая Загитову). То есть ставку на тинейджеров делают единицы.

Брэди Теннелл смотрелась девушкой из другого измерения. 20-летняя фигуристка лишь в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне и с ходу стала девятой на Олимпиаде. А ведь звёзд с неба на юниорском уровне Брэди не хватала — там уже долгие годы солируют ученицы Тутберидзе. У Теннелл прекрасное мягкое скольжение, сложный технический контент, так что свои 68,76 балла она получила вполне заслуженно. Главная проблема фигуристок, не входящих в первую десятку, в другом: им просто не хватает мастерства. Оттого и американкасмотрелась девушкой из другого измерения. 20-летняя фигуристка лишь в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне и с ходу стала девятой на Олимпиаде. А ведь звёзд с неба на юниорском уровне Брэди не хватала — там уже долгие годы солируют ученицы Тутберидзе. У Теннелл прекрасное мягкое скольжение, сложный технический контент, так что свои 68,76 балла она получила вполне заслуженно.

Первый провал россиянки

Станислава Константинова, если бы откатала свою программу чисто. Но падение на каскаде сразу же лишило её трёх-четырёх баллов. Уже после проката судьи на шесть баллов снизили техническую оценку Станиславы — понизили уровни, обнаружили недокруты на прыжках. 59,19 — таких низких баллов россиянки в последние годы на чемпионатах мира не получали. Но всё-таки сбрасывать со счетов Константинову не стоит, в произвольной эта фигуристка может удивить и подняться в первую десятку. Такие баллы вполне могла набрать, если бы откатала свою программу чисто. Но падение на каскаде сразу же лишило её трёх-четырёх баллов. Уже после проката судьи на шесть баллов снизили техническую оценку Станиславы — понизили уровни, обнаружили недокруты на прыжках. 59,19 — таких низких баллов россиянки в последние годы на чемпионатах мира не получали. Но всё-таки сбрасывать со счетов Константинову не стоит, в произвольной эта фигуристка может удивить и подняться в первую десятку.

Габриэль Дэйлман откатала очень ярко. Канадка несколько лет назад заявляла о желании выучить тройной аксель. До сложнейшего прыжка в три с половиной оборота дело так и не дошло, но даже с двумя тройными тулупами в каскаде Габриэль набирала за 70 баллов. Подопечная В предпоследней разминкеоткатала очень ярко. Канадка несколько лет назад заявляла о желании выучить тройной аксель. До сложнейшего прыжка в три с половиной оборота дело так и не дошло, но даже с двумя тройными тулупами в каскаде Габриэль набирала за 70 баллов. Подопечная Брайана Орсера , правда, не отличается стабильностью и редко катает чисто две подряд программы.

Мираи Нагасу тройной аксель отработала и даже исполнила его на Олимпиаде. А вот в Милане ограничилась двойным. Зато нигде не ошиблась. Правда, из-за недокрута на тулупе получила не максимальные баллы. Почему американки проигрывают

Грейси Голд и Эшли Вагнер. Девушки по разным причинам не попали в сборную в этом году, однако заменившие их фигуристки ничем не выделяются и не в состоянии навязать борьбу лидерам. А ведь американская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Странно, но своих Трусовой, Загитовой или Медведевой там не наблюдается. Почему? Ещё недавно главными конкурентками россиянок были представительницы США. Девушки по разным причинам не попали в сборную в этом году, однако заменившие их фигуристки ничем не выделяются и не в состоянии навязать борьбу лидерам. А ведь американская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Странно, но своих Трусовой, Загитовой или Медведевой там не наблюдается. Почему?

Дело в том, что система подготовки спортсменов в Северной Америке сильно отличается от российской. Фигурное катание — дело не дешёвое, каждое занятие с тренером должны быть оплачено. Конечно, спортсменки там так же пашут, как и в России. Но тренер не имеет права решать всё за подопечного и полностью им руководить. Оттого Рафаэл Арутюнян и говорил, что Вагнер (та самая, что критиковала Загитову) и плохо тренировалась в этом году, и лишний вес набрала. В России стала бы Этери Тутберидзе держать ученицу, которая пришла на лёд с лишними килограммами? Ответ очевиден.

Алина Загитова , кажется, не набрала ни грамма после Олимпиады. Чёрный лебедь получился, как всегда, бесподобным. 15-летнюю фигуристку чуть качнуло на каскаде, однако на оценке это не слишком сильно сказалось.

Но Алина стала лишь второй.

В этот день главной звездой льда была не олимпийская чемпионка. Каролина Костнера подняла весь зал и растрогала до слёз. Никто в мире не катается (именно катается) так, как итальянка. В Пхёнчхане пятикратная чемпионка Европы заняла пятое место, а после Игр она вновь обратилась за помощью к Алексею Мишину , работу с которым прекратила перед турниром в Корее. В Милане Костнер откаталась на максимуме и получила невероятные для себя баллы — 80,27. Значительно выше личного рекорда.