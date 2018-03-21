Ещё
Каролина Костнер: «Не думала о том, чтобы опередить Загитову»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каролина Костнер: «Не думала о том, чтобы опередить Загитову» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Итальянка Каролина Костнер не ожидала обойти россиянку Алину Загитову в короткой программе на чемпионате мира-2018. Костнер занимает первое место, опережая олимпийскую чемпионку на 0,76 балла.
— Я выходила на лед с единственной мыслью — чисто выполнить все свои элементы, — цитирует «Р-Спорт» Костнер. — В короткой программе это самое важное. Старалась контролировать эмоции и уж точно не думала о том, чтобы опередить Алину Загитову. Невероятно, но это удалось. Очень счастлива, что все получилось именно так. Кататься дома перед своей публикой — это большая ответственность.
В середине моей программы есть место, где музыка как бы обрывается. Когда я услышала, что в зале, несмотря на переполненные трибуны, царит полная тишина, почувствовала всем своим существом, что зрители настолько захвачены моим катанием, что как бы проживают этот момент вместе со мной. Это очень сильно меня вдохновило.
Спорт-Экспресс: последние новости
Загитова уступила Костнер в короткой программе чемпионата мира Костнер – третья фигуристка, набравшая 80 баллов за короткую программу Виктор Кудрявцев: "В отсутствие Ханю Алиев может побороться за медаль"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова не ошиблась, но проиграла29
«Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение