Федор Климов: Резкого скачка сложности элементов парном катании ждать не стоит

«Уже которую Олимпиаду в парном катании выигрывают фигуристы с одним и тем же набором элементов, поэтому не думаю, что в парном катании произойдет резкий скачок сложности (элементов). Возможно, больше пар будут пробовать делать четверную подкрутку — она более безопасна, чем четверной выброс.

Ксения Столбова : К полноценным тренировкам приступлю в мае Выбросы пытались делать многие, многие тяжело травмировались на этом элементе и были вынуждены в итоге от него отказаться. Нельзя, чтобы парное катание стояло на месте, но в то же время нельзя бросаться на сложные элементы сломя голову. В нашем виде спорта это неоправданный риск, тем более, что в данном случае ты рискуешь жизнью партнерши», — цитирует Климова «Р-Спорт».

Напомним, Климов выступает в паре с Ксенией Столбовой, которая получила травму.