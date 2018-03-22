Фигуристы Степанова и Букин выступят в 5-й разминке короткого танца на ЧМ

На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане (Италия) прошла жеребьёвка короткого танца.

Серебряные призёры Игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон будут кататься в 6-й разминке под последним номером (31-е).

Выступления танцевальных пар с коротким танцем состоятся 23 марта, начало — 13:00 по московскому времени. 20 лучших пар пройдут пройдут во вторую часть соревнований.

Произвольный танец фигуристы покажут 24 марта, начало — 12:00.