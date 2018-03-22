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Фигуристы Степанова и Букин выступят в 5-й разминке короткого танца на ЧМ
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Фигуристы Степанова и Букин выступят в 5-й разминке короткого танца на ЧМ 

Чемпионат.com 2 часа назад
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане (Италия) прошла жеребьёвка короткого танца.
Российская пара Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро выступит в четвёртой разминке (21-й номер, последние в разминке), двукратные бронзовые призёры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин попали в пятую разминку (23-й номер, вторые в разминке).
Серебряные призёры Игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон будут кататься в 6-й разминке под последним номером (31-е).
Выступления танцевальных пар с коротким танцем состоятся 23 марта, начало — 13:00 по московскому времени. 20 лучших пар пройдут пройдут во вторую часть соревнований.
Произвольный танец фигуристы покажут 24 марта, начало — 12:00.
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