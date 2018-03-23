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Французы выиграли короткий танец на ЧМ с рекордом
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Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира в Милане.
Пападакис и Сизерон получили за короткую программу 83,73 балла. Предыдущее достижение принадлежало канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру, которые в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане набрали 83,67 балла. Канадцы не принимают участие в этом чемпионате мира.
Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (80,42). Третьими стали канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (78,31). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали седьмыми (74,50), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — восьмыми (72,45).
Пападакис и Сизерон являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Французы дважды выигрывали чемпионат мира и один раз были вторыми. Они четырежды становились чемпионами Европы.
Танцевальные дуэты представят произвольную программу на чемпионате мира в Милане 24 марта.
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