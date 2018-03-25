Ещё
Коляда возобновит тренировки в апреле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигурист Коляда возобновит тренировки в конце апреля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP/Luca Bruno
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию россиянин Михаил Коляда заявил, что возобновит тренировки уже в конце апреля. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.
В субботу Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане, впервые в карьере став призером чемпионата мира. Также он стал первым российским фигуристом с 2011 года, который попал на пьедестал почета мирового первенства в мужском одиночном катании.
"Думаю, что с конца апреля уже возобновлю работу. Мыслей о новых образах пока нет", — сказал Коляда.
"Нас ждут изменения в правилах, и от этого будут зависеть наши будущие программы. Как начальство скажет, так и будем катать. Я даже не знаю, какие нововведения нас ждут. Тайна, покрытая мраком, — никто ничего не знает", — добавил фигурист.
Коляда также является двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2017, 2018) и серебряным призером командного чемпионата мира (2017). В составе команды олимпийских атлетов из России он принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где завоевал серебро в командном турнире и стал восьмым в индивидуальных соревнованиях. Также он является двукратным чемпионом России (2017, 2018) и бронзовым призером финала Гран-при (сезон-2017/18).
Полностью интервью с Колядой читайте на сайте ТАСС.
ТАСС: последние новости
Евгения Медведева: благодарность и эмоции людей — зеленый свет, чтобы двигаться дальше Коган: Загитова проявила себя бойцом, решившись на повтор неудавшихся элементов Михаил Коляда: чтобы быть первым, нужно перестать бояться ошибок
 Ещё 86 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт80
Второй ракетке мира угрожали во время матча2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение