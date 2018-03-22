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Инна Гончаренко: Я думаю, что Костнер будет в тройке
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Инна Гончаренко: Я думаю, что Костнер будет в тройке 

Советский спорт 1 час назад
— Я думаю, что Каролина будет в тройке, как японка (Сатоко Мияхара) или канадка (Кейтлин Осмонд). Меня очень впечатлило катание Костнер, это было самое взрослое, состоятельное, одухотворенное, дисциплинированное и очень качественное катание. Это было произведение искусства, на которое интересно было смотреть.
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Я очень рада за нее и считаю, что Каролина на все сто процентов заслуживает тех 80 баллов, которые она получила от судей, — передает слова специалиста РИА «Новости».
Добавим, что Костнер набрала в короткой программе 80,27 балла, опередив Загитову на 0,76 балла. Произвольная программа одиночниц на чемпионате мира в Италии пройдет в пятницу, 23 марта.
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