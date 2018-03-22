Инна Гончаренко: Я думаю, что Костнер будет в тройке

— Я думаю, что Каролина будет в тройке, как японка (Сатоко Мияхара) или канадка (Кейтлин Осмонд). Меня очень впечатлило катание Костнер, это было самое взрослое, состоятельное, одухотворенное, дисциплинированное и очень качественное катание. Это было произведение искусства, на которое интересно было смотреть.

Я очень рада за нее и считаю, что Каролина на все сто процентов заслуживает тех 80 баллов, которые она получила от судей, — передает слова специалиста РИА «Новости»

Добавим, что Костнер набрала в короткой программе 80,27 балла, опередив Загитову на 0,76 балла. Произвольная программа одиночниц на чемпионате мира в Италии пройдет в пятницу, 23 марта.