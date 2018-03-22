Татьяна Тарасова: Коляда катал девичью короткую программу 

По ее итогам спортсмен занимает промежуточное второе место. Коляда исполнил лишь один четверной прыжок — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а не заметно более сложный лутц в четыре оборота, которым он владеет.
"В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающие спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат", — сказала Тарасова.