Татьяна Тарасова: Коляда катал девичью короткую программу

По ее итогам спортсмен занимает промежуточное второе место. Коляда исполнил лишь один четверной прыжок — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а не заметно более сложный лутц в четыре оборота, которым он владеет.