Алексей Урманов: Коляда сможет побороться за золото чемпионата мира

Напомним, российский фигурист занимает промежуточное второе место по итогам короткой программы, уступив американцу Нэтану Чену. Кляда исполнил лишь один четверной прыжок — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а не заметно более сложный лутц в четыре оборота, которым он также владеет.