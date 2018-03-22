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Алексей Урманов: Коляда сможет побороться за золото чемпионата мира
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Алексей Урманов: Коляда сможет побороться за золото чемпионата мира 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, российский фигурист занимает промежуточное второе место по итогам короткой программы, уступив американцу Нэтану Чену. Кляда исполнил лишь один четверной прыжок — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а не заметно более сложный лутц в четыре оборота, которым он также владеет.
"Наверное, второе место после короткой программы — это хороший результат, — сказал Урманов. — Возможно, с лутцем была нестабильность, и тренером и спортсменом было принято решение упростить прокат, что было оправдано, ведь все элементы сделаны с хорошими плюсами. Все логично и адекватно. Теперь Миша сможет побороться и за золото".
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