Алексей Урманов: Коляда сможет побороться за золото чемпионата мира 

Напомним, российский фигурист занимает промежуточное второе место по итогам короткой программы, уступив американцу Нэтану Чену. Кляда исполнил лишь один четверной прыжок — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а не заметно более сложный лутц в четыре оборота, которым он также владеет.
"Наверное, второе место после короткой программы — это хороший результат, — сказал Урманов. — Возможно, с лутцем была нестабильность, и тренером и спортсменом было принято решение упростить прокат, что было оправдано, ведь все элементы сделаны с хорошими плюсами. Все логично и адекватно. Теперь Миша сможет побороться и за золото".