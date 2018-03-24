Олимпийский чемпион-1994 Алексей Урманов в интервью «СЭ» подвел итоги произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Напомним, что накануне олимпийская чемпионка Алина Загитова трижды упала на лед и заняла только пятое место.
— Сезон у нее сложный выдался, и не стоит забывать, что девочке всего лишь 15 лет, — заявил Урманов. — Психологически и морально было тяжело. После Олимпиады внимание было повышенным со стороны СМИ, все эти поздравления от главы государства и т.д. Думаю, совокупность всех этих факторов и повлияла.
Как Загитова переживет эту неудачу на ЧМ? Это покажет только время. Правильно, что ее поддерживают. Ну ошибся человек — такое бывает! Ей было очень сложно. Ошибаются и чемпионы! Что ж теперь — повеситься? Нет, правильно Алину поддерживают. Ничего страшного не произошло, нужно двигаться дальше! (Игорь НОВИКОВ)