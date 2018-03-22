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Тарасова назвала программу Коляды на ЧМ «девичьей»
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Тарасова назвала программу Коляды на ЧМ «девичьей» 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Ее слова приводят «РИА Новости».
«В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающие спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко», — заявила тренер.
Тарасова также отметила, что программа Коляды не претендует на высокий результат.
«Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Коляда набрал 100,08 баллов и занимает промежуточное второе место на чемпионате мира.
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