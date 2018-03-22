Тарасова назвала программу Коляды на ЧМ «девичьей»

«В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающие спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко», — заявила тренер.

Тарасова также отметила, что программа Коляды не претендует на высокий результат.

«Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Коляда набрал 100,08 баллов и занимает промежуточное второе место на чемпионате мира.