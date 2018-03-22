Татьяна Тарасова опять «напала» на Коляду 

Татьяна Тарасова не высоко оценила прокат Коляды на Олимпиаде. По ее словам, спортсмен не умеет бороться в критической ситуации. «Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной. Непонятно, почему падение у них считается „сделано“. У всех это провал, а у них сделано. Все идет от тренировок, там то же самое. Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими», — заключила тогда она.
А сейчас известная тренер снова выступила с нападками в адрес фигуриста. Она заявила, что прокат Михаила на чемпионате мира был «девичьим». «В фигурном катании ещё не приняли правил, освобождающих спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли 20 лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат. Понимаю, для чего это сделано. Но согласиться с этим как тренер, ученики которого побеждали на Олимпийских играх, я не могу. Идёт новое четырёхлетие, нужно ставить перед собой новые цели, показывать, что ты готов быть в элите, а не устраивать себе лёгкую жизнь. Если мы будем это поощрять, то придём к тому, что не нужно учить ничего сложного», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».