Алиев: На тренировке всё шло хорошо, перед прокатом не волновался

Россиянин Дмитрий Алиев , занявший 13-е место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане, был разочарован допущенными ошибками.

«Я не волновался перед прокатом, на тренировке всё шло хорошо. Не буду пока ничего комментировать», — приводит слова Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В короткой программе у Дмитрия значился каскад из двух тройных, но он сделал четверной лутц и тройной тулуп, после чего не справился с прыжком в четыре оборота и сделал только три.

Второй тройной тулуп в одной программе Алиеву не был засчитан, что привело к потере баллов.