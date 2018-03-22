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Алиев: На тренировке всё шло хорошо, перед прокатом не волновался
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Алиев: На тренировке всё шло хорошо, перед прокатом не волновался 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Россиянин Дмитрий Алиев, занявший 13-е место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане, был разочарован допущенными ошибками.
«Я не волновался перед прокатом, на тренировке всё шло хорошо. Не буду пока ничего комментировать», — приводит слова Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
В короткой программе у Дмитрия значился каскад из двух тройных, но он сделал четверной лутц и тройной тулуп, после чего не справился с прыжком в четыре оборота и сделал только три.
Второй тройной тулуп в одной программе Алиеву не был засчитан, что привело к потере баллов.
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