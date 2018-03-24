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Алиев рад, что справился с тремя четверными прыжками
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Фигурист Алиев рад, что справился с тремя четверными прыжками на чемпионате мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Дмитрий Алиев доволен, что справился в произвольной программе на чемпионате мира в Милане с тремя заявленными прыжками в четыре оборота. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления.
Алиев выполнил четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной тулуп в первой половине программы, получив за прокат 170,15 балла. В сумме — 252,30.
"Я доволен, что заявил три четверных, и справился с ними, я понял, как надо настраиваться, — рассказал Алиев. — Самый важный вывод в конце этого олимпийского четырехлетия — нужно работать, несмотря ни на что. Были моменты в сезоне, когда я из-за болезней, по своей вине, что-то не успевал, догонял остальных, но спортивная жизнь короткая, нужно четко ко всему относиться, следовать регламенту. Кажется, что еще вчера я смотрел по телевизору Игры в Сочи, все очень быстро".
Фигурист отметил, что выступление на Олимпиаде перед чемпионатом мира далось ему легче.
"В Милане оказалось сложнее выступать, поскольку я понимал — лидеров нет, есть за что побороться, хотя старался и не отвлекаться на эти мысли. Но не за такими прокатами и оценками я сюда ехал. На Играх было больше ощущение праздника, а после них ехал на чемпионат мира с надеждой, что тебе поможет полученный опыт — чувствовал себя уже не щенком, матерым волчонком", — рассказал фигурист.
Спортсмен отметил, что перед прокатом с утра посмотрел выступления женщин, в которых неудача постигла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, ставшую лишь пятой. "Я смотрел сегодня прокаты, расстроен, я был уверен, что она выиграет. Алине желаю оставаться самой собой, и не вешать нос. Все хорошо, просто после Игр ей было тяжеловато", — сказал Алиев.
Чемпионат мира завершится 25 марта показательными выступлениями.
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