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Татьяна Тарасова стоя аплодировала Дмитрию Алиеву, который стал 13-м в короткой программе
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Татьяна Тарасова стоя аплодировала Дмитрию Алиеву, который стал 13-м в короткой программе 

Российский стадион 31 минуту назад
Фото: Российский стадион
Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Милане, а его соотечественник Дмитрий Алиев стал 13-м. При этом он сделал четверной прыжок и не допустил ни одной грубой технической ошибки. Но нарушил правила ISU.
Алиев — фигурист, который приятно удивил болельщиков на олимпийском турнире. Он находился в тени Михаила Коляды — тому достались незавидные лавры главного таланта в нашей сборной. Неудивительно, что на фоне его неудач Алиев, которому нечего было терять, выступил в в короткой программе блестяще, обновив личный рекорд. Он замкнул пятерку сильнейших, из которой по итогам произвольной программы вывалился. Но все равно оставил приятное впечатление настоящего бойца, который отрабатывает каждую секунду программы и не опускает рук — на это, к слову, многие пеняют Коляде.
Евгений Рукавицын — тренер, чье имя не гремит в последние годы. Сейчас все надежды он связывает именно с Алиевым, которого называет своим главным учеником. Тем более удивительна оплошность фигуриста в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Ведь она носит чисто тренерский характер.
Правила ISU гласят, что три прыжковых элемента, которые должны быть включены в короткую программу у мужчин, не могут в точности повторяться. То есть допустимо присутствие двух тулупов, но они обязаны быть разными по числу оборотов. С увеличением сложности в фигурном катании стало нормой, что топ-спортсмены ставят в первую программу два разных четверных прыжка. Натан Чен, который захватил лидерство в Милане, прыгнул четверной флип и четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, такая же комбинация удалась еще одному американцу Винсенту Чжоу — он идет третьим.
Алиев вместе с Рукавицыным запланировали немного другое сочетание: к четвертному лутцу в каскаде с тройным тулупом они добавили еще один тулуп, но четверной. Эти элементы блестяще удались россиянину в Пхенчхане. Поэтому в Милане он собрался повторить техническую часть программы точь-в-точь. Но допустил оплошность: успешно прыгнув лутц+тулуп, второй четверной он не осилил, выкрутив вместо него тройной тулуп. Таким образом, прыжок стал для него повторным. Реакция Рукавицына по ходу проката была сдержанной: он молча схватился за лицо.
Алиев получил за этот вполне удачно выполненный элемент ноль баллов, а в сумме — 82, на 16 меньше, чем на Олимпиаде. При базовой стоимости четверного тулупа 10,30 и с учетом надбавок Алиев мог смело претендовать на промежуточное третье место. И даже с тройным лутцем или флипом мог дотянуть хотя бы до отметки в 90 баллов.
Можно подумать, что Алиев даже не допускал мысли о возможной ошибке, ведь в произвольной программе, свободной от этого правила ISU, спортсмен не боится заявлять два четверных тулупа. И это вполне оправданная логика, но имеющая отношение только к спортсмену. Ведь прощупывать такие риски и вовремя их предотвращать — задача тренера.
Финал программы Алиева на ногах встретила тренер Татьяна Тарасова. Она не меньше пяти раз крикнула россиянину «Браво!» и назвала его катание настоящим мужским. А на ошибку, стоившую ему десятка баллов, предложила не обращать внимание.
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