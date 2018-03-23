Дуэт немецких фигуристов Савченко и Массо побил мировой рекорд

Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо установили новый мировой рекорд по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира, сообщает ТАСС

Савченко и Массо получили за произвольную программу 162,86 балла. Прежний рекорд принадлежал им же и был установлен на Олимпийских играх 2018 года. Тогда фигуристы набрали 159,31 балла, завоевав золотую медаль Игр в Пхенчхане.

Кроме того, Савченко и Массо установили новый мировой рекорд по количеству суммарного балла — 245,84. Предыдущее достижение принадлежало российскому дуэту Татьяны Волосожар Максима Транькова . На этапе Гран-при в США в 2013 году россияне получили 237,71 балла.

Ранее сообщалось, что немецкие фигуристы завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Милане.