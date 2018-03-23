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Дуэт немецких фигуристов Савченко и Массо побил мировой рекорд
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Дуэт немецких фигуристов Савченко и Массо побил мировой рекорд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо установили новый мировой рекорд по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Савченко и Массо получили за произвольную программу 162,86 балла. Прежний рекорд принадлежал им же и был установлен на Олимпийских играх 2018 года. Тогда фигуристы набрали 159,31 балла, завоевав золотую медаль Игр в Пхенчхане.
Кроме того, Савченко и Массо установили новый мировой рекорд по количеству суммарного балла — 245,84. Предыдущее достижение принадлежало российскому дуэту Татьяны Волосожар и Максима Транькова. На этапе Гран-при в США в 2013 году россияне получили 237,71 балла.
Ранее сообщалось, что немецкие фигуристы завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Милане.
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