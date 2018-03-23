Евгения Тарасова: «Удалось реабилитироваться за неудачный прокат в Корее» 

Российская фигуристка Евгения Тарасова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Милане. Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, уступила только Алене Савченко и Брюно Массо.
— Мы рады, что справились с напряжением и усталостью. Не все получилось в программе, но старались, выкладывались на все сто. Нам удалось реабилитироваться за неудачный прокат произвольной программы в Корее, — цитирует официальный сайт ФФКР Тарасову. — Я учла свои ошибки и старалась их не повторить. Но Олимпиады в мыслях у меня точно не было.