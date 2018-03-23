Владимир Морозов: Не стоим на месте, прогрессируем и в техническом плане, и в хореографическом

«Были сложности на этом чемпионате мира. После главного старта сезона Олимпийских игр было тяжело. Но мы нашли в себе силы, собрались, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.

Самый главный итог этого сезона, что сохраняется прогресс. Мы не стоим на месте, добавляем, прогрессируем. И в техническом плане, и в хореографическом. Не все ожидания мы оправдываем, и болельщиков, и зрителей, но мы — молодые, у нас есть время наверстать еще то, чего нам не хватает.

На прошлом чемпионате мира мы были третьими, сейчас поднялись на ступеньку вверх, стали вторыми», — приводит слова Морозова официальный сайт ФФККР.