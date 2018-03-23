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Владимир Морозов: Не стоим на месте, прогрессируем и в техническом плане, и в хореографическом
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Владимир Морозов: Не стоим на месте, прогрессируем и в техническом плане, и в хореографическом 

Советский спорт 50 минут назад
Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от завоевания серебряной медали чемпионата мира.
«Были сложности на этом чемпионате мира. После главного старта сезона Олимпийских игр было тяжело. Но мы нашли в себе силы, собрались, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.
Самый главный итог этого сезона, что сохраняется прогресс. Мы не стоим на месте, добавляем, прогрессируем. И в техническом плане, и в хореографическом. Не все ожидания мы оправдываем, и болельщиков, и зрителей, но мы — молодые, у нас есть время наверстать еще то, чего нам не хватает.
На прошлом чемпионате мира мы были третьими, сейчас поднялись на ступеньку вверх, стали вторыми», — приводит слова Морозова официальный сайт ФФККР.
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