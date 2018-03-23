Тарасова и Морозов могут быть первыми при одном условии

"Совсем близко оказались Астахова и Рогонов — восьмые, это очень приятно. Наши спортсмены в парном катании — это серьезный кулак из молодых, красивых и очень перспективных ребят. А на юниорском чемпионате мира в Софии наша молодежь заняла весь пьедестал. Это очень важно, значит у нас есть и основной состав, и подкрепление", — подчеркнула Тарасова.

Тарасова отметила стабильность катания Забияко и Энберта, а также прогресс Астаховой и Рогонова. "Я считаю, что большого успеха добились Забияко и Энберт, хотя и не чисто прокатали. Но они встали на ноги, показывают нам все время очень стабильное катание, четвертые в мире. Это достойное и хорошее место, могли бы быть третьими, но волновались", — считает специалист.