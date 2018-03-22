«Не прогадали»: фигурист Коляда повторил результат Загитовой

«Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею», — рассказал российский спортсмен. Российский фигурист Михаил Коляда повторил результат Алины Загитовой в короткой программе на Чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. По количеству баллов коляду опередил лишь 18-летний американец Нэтан Чен.

Тройные и четверные тулупы Коляды принесли ему 100,8 баллов на соревновании. Чен лидирует с небольшим отрывом — 101,94 балла. Бронза также досталась США: третье место занял Винсент Чжоу с результатом в 96,78 баллов.

По мнению спортсмена, секрет успехов в спортивных соревнованиях прост: чтобы взойти на пьедестал, нужно не думать о пьедестале и просто качественно выполнять свю работу.