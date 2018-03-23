Тарасова и Морозов рады завершить сезон серебром ЧМ

Фигуристы Тарасова и Морозов рады завершить олимпийский сезон серебром ЧМ

"Это был сложный и длинный сезон, и мы рады, что смогли его закончить на достаточно хорошей ноте — с серебром чемпионата мира, — рассказала Тарасова. — В произвольной программе у нас были ошибки, возможно, в силу усталости, ведь это последний старт. Но мы рады, что справились, что после Олимпиады не опустили рук и продолжили работать". Тарасова и Морозов на Олимпиаде стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар, а также завоевали серебро в командном турнире. Золото мирового первенства выиграли олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре

Тарасова призналась, что боялась повторить на чемпионате мира ошибки, которые помешали спортсменам взять медаль в Пхёнчхане.

"Я не хотела допускать тех ошибок и здесь выходила на лед с мыслью, что я все умею, все сделаю, что не борюсь за медали, не беру высоты, а делаю свою работу. Чтобы не подвести Володю, наших тренеров, всех, кто вложил в нас свои силы. Ради них хотелось закончить сезон хорошо".

"Мы делаем четверной подкрут, мы с самого начала с ним и дали себе слово не убирать его из программы, — продолжила Тарасова. — Сейчас он исполняется чуть легче. Но этого мало, надо во всех аспектах добавлять — и в технике, и в новых поддержках, и во вращении, и в скольжении. Предела нет, везде нужно прибавлять и улучшать". Рады, что не пошли на поводу у критиков По мнению спортсменов, они могли обойти немецкую пару при идеальном прокате. "Их можно обыгрывать, но только при чистых прокатах", — считает Тарасова. "В короткой же мы их обходили", — отметил Морозов.

"Да, было много критики, но когда мы ее катаем чисто, она всем нравится, а рассчитывали мы именно на чистый прокат. Кто-то оценил, кто-то — нет, но мы в целом получали за нее неплохие баллы, — отметила Тарасова. — Рады, что не отказались от этой программы по ходу сезона, не вернули старую, а работали, накатывали, били в одну точку. Думаю, после такой произвольной любая другая будет казаться легкой, особенно со спокойной музыкой". Тарасова отметила, что знает о критике произвольной программы, которую спортсмены исполняли в олимпийском сезоне.

В ближайших планах спортсменов отдых.