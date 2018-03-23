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Владимир Морозов: Четверной подкрут оценили почти в 10 баллов — это личный рекорд (видео)
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Владимир Морозов: Четверной подкрут оценили почти в 10 баллов — это личный рекорд (видео) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевала серебряные медали чемпионата мира, который проходит в Милане. Итоговый результат и прокат произвольной программы прокомментировал партер.
— Владимир, вы сделали две ошибки в прыжковых элементах. Что послужило причиной?
— Первый сальхов мы делали сразу после подкрутки, после которой немножко изменился рисунок программы и мы оказались как бы под бортом. Заходить на прыжок не по своему рисунку достаточно сложно, поэтому сальхов не получился. С каскадом же, считаю, все было нормально. Я просто не «пристегнул» третий прыжок. Сказалась усталость.
— Если бы была возможность заново приехать в Милан и отсоревноваться, что бы вы изменили?
— Ничего. Пусть все было бы как есть. Не скажу, что наш результат в Милане случайность, но одновременно с этим не скажу, что было невозможно избежать ошибок. Возможно. Просто очень тяжело. Весь сезон я катался стабильно, видимо, к последнему старту все накопилось, и организм уже просто не выдержал этого груза.
— На тренировках что-то предвещало такой тяжелый прокат?
— Было ощущение, что даже простые вещи даются с трудом. Так что мы просто шли по накатанной, стараясь избежать каких-то неприятных случайностей. В конце сезона по накатанной идти довольно легко: программа уже прикатана, все элементы на месте, катаешь их и катаешь. Даже не помню, какой это у нас старт — девятый или десятый. Мы ведь не пропустили ни одного: выступали и в чемпионате Европы, и в Финале Гран-при, и на чемпионате России.
— Вы с Женей были в финале единственными, кто не стал отказываться от четверного элемента.
— Мы думали об этом, когда пошла последняя неделя подготовки — слишком все шло тяжело. С одной стороны, для нас эта подкрутка уже стала проще, хотя сам по себе элемент энергозатратный. С другой, когда приехали в Милан, вроде почувствовали, что силы есть. И решили посмотреть, как все пойдет дальше и ориентироваться по ситуации. Подкрут, кстати, получился хорошо. Нам его оценили почти в десять баллов, это своего рода личный рекорд.
— До начала финала многие говорили о том, что вы готовы на равных соперничать с Савченко и Массо. По итогу произвольного проката вас разделили двадцать баллов. Означает ли это, на ваш взгляд, что немцы в той форме, в какой находятся сегодня, недосягаемы?
— Не сказал бы так. Савченко и Массо не делают никаких сверхъестественных элементов. Да, у них грамотно поставленная программа — проходит две минуты, и у них заканчиваются все сложные элементы. Потом они делают только поддержки. В этом присутствует некоторая хитрость. Раньше, кстати, я слышал укоряющие высказывания в адрес российских пар: мол, они ставят все сложные элементы в начало программы.
— Почему бы вам с Женей не пойти на такую же хитрость, если все так просто?
— Не знаю, мне кажется, что мы достаточно молодые, поэтому судьи не станут относиться к нам столь же снисходительно.
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