Загитова провалилась на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС.
По сумме двух прокатов набрала 207,72 балла. Первой стала канадка Кейтлин Осмонд (223.23), второе место заняла представительница Японии Вакаба Хигути (210.90), третьей стала ее соотечественница Сатоко Мияхара (210,08).
Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова (196,61) заняла восьмое место.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2018. Женщины
1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 223.23;2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90;3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08…5. Алина Загитова (Россия) — 207,72…8. Мария Сотскова (Россия) — 196,61