Загитова выступит перед Костнер в произвольной программе на ЧМ 

Сегодня, 23 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане состоятся прокаты произвольной программы у женщин-одиночниц.
Во второй разминке под 11-м номером будет выступать россиянка Станислава Константинова (пятая в разминке). В четвёртой разминке будут кататься Мария Сотскова (20-й номер, вторая в разминке) и Алина Загитова (23-й номер, пятая в разминке).
Итальянка Каролина Костнер, лидер соревнований после короткой программы, выступит последней (24-я). Загитова уступает Костнер после первой части турнира 0,76 балла.
Произвольная программа начнётся в 20.30 по московскому времени.