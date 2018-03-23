Загитова выступит перед Костнер в произвольной программе на ЧМ

Сегодня, 23 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане состоятся прокаты произвольной программы у женщин-одиночниц.

Итальянка Каролина Костнер , лидер соревнований после короткой программы, выступит последней (24-я). Загитова уступает Костнер после первой части турнира 0,76 балла.

Произвольная программа начнётся в 20.30 по московскому времени.