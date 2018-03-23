Немецкие фигуристы установили два мировых рекорда на ЧМ

Немецкие фигуристы Савченко и Массо установили два мировых рекорда на ЧМ в Милане

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Российские фигуристы сохранили три квоты в парном катании на следующий чемпионат мира

Загитова: нужно закрыть рот и не есть

Фигуристка Костнер: я точно не думала о том, чтобы опередить Загитову