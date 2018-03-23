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Немецкие фигуристы установили два мировых рекорда на ЧМ
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Немецкие фигуристы Савченко и Массо установили два мировых рекорда на ЧМ в Милане 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Reuters
Немецкие фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо выиграли чемпионат мира, который проходит в итальянском Милане, в парном катании, установив сразу два рекорда. Произвольную программу в исполнении Савченко и Массо судьи оценили в 162,85 балла, что является лучшим результатом в истории. Предыдущее достижение также было установлено немецкой парой, получившей 159,31 балла за прокат произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Кроме того, новым мировым рекордом являются суммарные 245,84 балла, набранные Савченко и Массо за короткую и произвольную программы. Предыдущий принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, выступление которых на этапе Гран-при в США в 2013 году было оценено в 237,71 балла.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами ЧМ в парном катании.
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