Немецкие фигуристы установили два мировых рекорда на ЧМ

Немецкие фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо выиграли чемпионат мира, который проходит в итальянском Милане, в парном катании, установив сразу два рекорда. Произвольную программу в исполнении Савченко и Массо судьи оценили в 162,85 балла, что является лучшим результатом в истории. Предыдущее достижение также было установлено немецкой парой, получившей 159,31 балла за прокат произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Кроме того, новым мировым рекордом являются суммарные 245,84 балла, набранные Савченко и Массо за короткую и произвольную программы. Предыдущий принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, выступление которых на этапе Гран-при в США в 2013 году было оценено в 237,71 балла.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами ЧМ в парном катании.