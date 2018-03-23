Чемпионат мира по фигурному катанию 2018. События и результаты первого дня

Вечером 23 марта всё внимание российских болельщиков будет приковано к Милану, где в рамках третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию 2018 будут разыграны медали в женском одиночном катании. Россиянка Алина Загитова готова сделать шаг к поистине удивительному достижению — выиграть чемпионат мира в год победы на Олимпиаде, причём в своём дебютном сезоне на взрослом уровне! При этом и все остальные личные турниры, включая чемпионат Европы и финал Гран-при, Загитова выиграла. Прежде такого не было никогда!

Загитова, безусловно, уже заслужила своё место в зале славы фигурного катания. Но можно ли её будет считать её великой чемпионкой, если она выиграет чемпионат мира?

Наш ответ — нет. По крайней мере, пока. Американка Тара Липински, сопровождавшая каждый свой прыжок восторженным возгласом, чемпионат мира выиграла в 14 лет, Олимпиаду — в 15, а потом ушла из любительского спорта ради кино и шоу на льду. Можно ли её назвать великой? Нет, ведь 20 лет спустя она выглядит просто яркой вспышкой. Хочется верить, что Загитова не повторит судьбу Тары, но чтобы добраться до великих чемпионок, ей предстоит потрудиться.

Десять побед Сони Хени Но кто же тогда они — великие чемпионки?

Чтобы вспомнить их, придётся заглянуть далеко в историю фигурного катания — почти на сто лет тому назад. Вряд ли в обозримом будущем кому-либо удастся побить рекорд великолепной норвежки Сони Хени, выигравшей чемпионат мира десять раз подряд — с 1927 по 1936 год. К этим десяти золотым медалям Соня добавила ещё три олимпийских золота, сделавших её самой титулованной фигуристкой в истории вида спорта. Конечно, стоит делать скидку и на менее высокий уровень конкуренции в начале ХХ века, и на несовершенства судейской системы: свой первый чемпионат мира Хени выиграла благодаря пяти норвежским арбитрам в коллегии. Однако титулы и слава Сони, ставшей впоследствии актрисой Голливуда, навсегда останутся с ней. Пережить войну и преуспеть

Катарина, сумевшая защититься Есть и ещё два удивительных примера мастерства почти столетней давности. Две мировые войны, произошедшие в XX веке, разумеется, надолго прерывали череду турниров по фигурному катанию. Однако в обоих случаях находилась фигуристка, сумевшая не забыть о своей страсти к спорту за время военных действий. Свеа Нурен из Швеции свою первую награду чемпионата мира завоевала в 1913 году, а вернулась на пьедестал лишь в 1922-м — на первом послевоенном турнире. Дафна Уокер из Великобритании повторила её судьбу через четверть века: на чемпионате мира 1939 года она завоевала бронзу, а в 1947-м в Стокгольме добралась до серебра.

Шли годы, конкуренция росла. И если в 40-х и 50-х защита титула была нормальным явлением, и девушки порой удерживали первое место по пять лет, то в 60-х и 70-х чемпионки стали меняться гораздо чаще. Например, с 1972 по 1984 год никому из победительниц чемпионата мира не удавалось удержать победу в следующем турнире. А в 1985-м, когда на лёд в статусе чемпионки вышла немка Катарина Витт — удалось. В 1986 году американка Деби Томас лишила любимицу публики победы, однако Катарина сумела вернуться на верхнюю ступень пьедестала почёта: в общей сложности у немки четыре золота чемпионатов мира и два — Олимпийских игр. Девять лет на пьедестале

Десятилетие Слуцкой Американка Мишель Кван к своей первой награде на чемпионате мира подступалась три года. На турнире 1994 года она была восьмой, в 1995-м — четвёртой, а в 1996-м — третьей. Но как только Мишель добралась до пьедестала, сбросить её оттуда уже больше никто не мог. На протяжении девяти чемпионатов мира подряд Кван неизменно была в тройке лучших, при этом пять раз — на первом месте. Лишь в 2005-м американка, завоевавшая к тому же две награды Олимпиад, оказалась на четвёртом месте, а в следующем сезоне решила закончить спортивную карьеру.

Неизменной соперницей Кван на турнирах любого уровня была россиянка Ирина Слуцкая. Она, как и американка, свою первую награду чемпионатов мира завоевала в Эдмонтоне в 1996-м. На пьедестал она попадала не так регулярно, как Мишель, но всё-таки сумела её опередить. Свою последнюю, шестую награду чемпионатов мира — золотую, между прочим, — Ирина завоевала на чемпионате мира в Москве в 2005 году, где её соперница уже не выступала. Таким образом, разница между первой и последней наградой чемпионатов мира у россиянки составила девять полных лет — это второй результат в истории, после великолепной серии Сони Хени. А если считать и Олимпиаду в Турине, то Слуцкая блистала всё десятилетие! Королева ХХ века

В 2005 году, когда Слуцкая выиграла чемпионат мира в Москве, на третьей ступени пьедестала почёта оказалась совсем ещё юная итальянка Каролина Костнер. Вряд ли кто-то тогда мог смело утверждать, что и через десяток лет она будет кататься на самом высоком уровне. Сейчас в активе Каролины шесть наград, одна из которых золотая, и разница между первой и шестой — те же девять лет, что и у Слуцкой. Однако всё идёт к тому, что Костнер опередит российскую фигуристку. На чемпионате мира в Италии она идёт первой после произвольной программы и будет бороться за золото. Свою седьмую медаль Каролина может завоевать через 13 лет после первой награды на чемпионате мира. Такого прежде никогда не было! Две победы в эпоху современности