Медведева анонсировала «пустое» возвращение

Однако номер будет максимально лишен опасных элементов.

«Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть», — рассказала спортсменка.

По словам Медведевой, врачи запретили ей кататься с полной нагрузкой до 8 мая. Из-за травмы стопы она пропустила чемпионат мира по фигурному катанию в Италии.

«Я весь сезон не обращала внимания на повреждения. Но когда после Олимпийских игр не смогла наступить на ногу, то подумала, может быть это знак, чтобы восстановиться», — рассказала она, уточнив, что не нуждается в хирургическом вмешательстве.

Сейчас спортсменка восстанавливается после напряженных выступлений на Олимпиаде.