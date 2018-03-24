Медведева анонсировала «пустое» возвращение 

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева примет участие в шоу в Японии в конце марта, сообщает "Чемпионат.com со ссылкой на ТАСС.
Однако номер будет максимально лишен опасных элементов.
«Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть», — рассказала спортсменка.
По словам Медведевой, врачи запретили ей кататься с полной нагрузкой до 8 мая. Из-за травмы стопы она пропустила чемпионат мира по фигурному катанию в Италии.
«Я весь сезон не обращала внимания на повреждения. Но когда после Олимпийских игр не смогла наступить на ногу, то подумала, может быть это знак, чтобы восстановиться», — рассказала она, уточнив, что не нуждается в хирургическом вмешательстве.
Сейчас спортсменка восстанавливается после напряженных выступлений на Олимпиаде.
«У меня абсолютный физический покой, ну и, конечно, физиотерапия», — отметила она.