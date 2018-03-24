Ещё
Медведева вернется на лед с «пустым» номером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева объявила о возвращении на лед с «пустым» номером 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что вскоре вернется на лед, приняв участие в шоу в Японии, которое состоится в конце марта. Об этом сообщает ТАСС.
«В конце марта я улетаю на шоу в Японию. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть», — заявила спортсменка.
Медведева отметила, что ей запрещено катание с полной нагрузкой до 8 мая. Операция на больной ноге ей не требуется.
6 марта хореограф и бывший фигурист Илья Авербух заявил, что Медведеву беспокоит нога. Он допустил, что фигуристке может потребоваться хирургическое вмешательство.
5 марта в прессе появились слухи о возможном отъезде Медведевой заграницу. Позже фигуристка опровергла эту информацию.
Медведева не сумела принять участие в чемпионате мира в Милане из-за травмы. На Играх в Пхенчхане 18-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — в командных и индивидуальных соревнованиях.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву17
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой85
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ96
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение