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Евгения Медведева: «Прыжки Трусовой? Нужно усложняться, будем над этим работать»
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Евгения Медведева: «Прыжки Трусовой? Нужно усложняться, будем над этим работать» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева отметила, что ее не удивили прыжки россиянки Александры Трусовой. По ее словам, девушки давно пробуют исполнять подобные элементы.
Напомним, 13-летняя Трусова в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в нынешнем году исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка в одной программе.
— Фигурное катание всегда шло вперед семимильными шагами, поэтому это вообще не удивительно, — цитирует ТАСС Медведеву. — Даже могу поспорить насчет новизны, потому что девушки четверные прыжки хоть и делали в единичных случаях, но делали это давно. Как и тройные аксели выезжали очень-очень давно, много лет назад. Не могу сказать, что это «вау», но техника продвигается, и меня это вообще не смущает. Это мотивирует становиться лучше и преодолевать себя дальше.
В моей практике было такое, что я заходила в четверной прыжок. Хоть и не выезжала его, но падала с чистого, адекватного прыжка. Это было в конце прошлого сезона. Конечно, в голову приходят мысли, что нужно усложняться, будем над этим работать. Я всегда к этому относилась как к мотивации. Я во всем стараюсь ее находить, так нужно для того, чтобы двигаться вперед. Если есть такие результаты, значит, все идет правильно.
Я не все еще выиграла все-таки. Но когда к тебе подходят на улице и говорят: «Спасибо за то искусство и эмоции, которое ты даришь. Мы плакали вместе с тобой», — это самый настоящий зеленый свет, чтобы идти дальше.
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