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На ЧМ-2019 по фигурному катанию РФ представят два танцевальных дуэта
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На ЧМ-2019 по фигурному катанию РФ представят два танцевальных дуэта 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
На чемпионате мира 2019 года по фигурному катанию в Японии Россия вновь будет представлена двумя танцевальными дуэтами. На первенстве планеты в Милане Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли седьмое и восьмое места. В сумме это больше 13, но меньше 28, что согласно регламенту соответствует квоте в два участника от страны.
Напомним, что от участия в чемпионате мира — 2018 отказались лидеры сборной России в минувшем олимпийском цикле Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, взявшие перерыв в карьере.
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