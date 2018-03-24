На ЧМ-2019 по фигурному катанию РФ представят два танцевальных дуэта 

На чемпионате мира 2019 года по фигурному катанию в Японии Россия вновь будет представлена двумя танцевальными дуэтами. На первенстве планеты в Милане Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли седьмое и восьмое места. В сумме это больше 13, но меньше 28, что согласно регламенту соответствует квоте в два участника от страны.
Напомним, что от участия в чемпионате мира — 2018 отказались лидеры сборной России в минувшем олимпийском цикле Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, взявшие перерыв в карьере.