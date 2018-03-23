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Российским фигуристам Загорски и Гурейро сложнее выступать на ЧМ, чем на Олимпиаде
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Российским фигуристам Загорски и Гурейро сложнее выступать на ЧМ, чем на Олимпиаде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МИЛАН /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, показали в короткой программе на чемпионате мира в Милане свой лучший результат, но отметили — выступать им сейчас сложнее, чем на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.
За свой прокат россияне получили 72,45 балла,
"Психологически нам здесь тяжелее. Если Олимпиада, куда мы поехали в силу обстоятельств, была для нас праздником, где мы наслаждались каждым моментом, то здесь ответственность больше. Плюс очень хочется выступить хорошо на последнем старте сезона", — рассказал Гурейро.
Загорски отметила, что все элементы спортсменам удалось сделать на максимуме. «Сегодня все получилось достаточно чисто, все делали на максимуме. Мы сделали все, что могли на сегодняшний день и чувствовали себя прекрасно. Произвольную программу хотим прокатать с такой же легкостью, как на Олимпиаде, а может и еще лучше, мы все— таки работали», — отметила Загорски.
"Главное — совладать с эмоциями и не упустить маленьких технических деталей", — считает Гурейро.
Произвольную программы танцевальные дуэты представят 24 марта, чемпионат завершится 25 марта.
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