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Французские фигуристы с мировым рекордом победили в коротком танце на ЧМ
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Французские фигуристы с мировым рекордом победили в коротком танце на ЧМ 

Говорит Москва 1 час назад
Как напоминает РИА Новости, прошлый мировой рекорд установили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр в феврале на Олимпийских играх в Пхёнчхан.
Нынешний чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Милане.
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