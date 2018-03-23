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Джонатан Гурейро: Никогда не стартовали в марте, но тренеры помогли правильно настроиться
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Джонатан Гурейро: Никогда не стартовали в марте, но тренеры помогли правильно настроиться 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, спортсмены получили свои самые высокие баллы в сезоне — 72.45, почти на пять баллов улучшив предыдущее достижение.
— Мы хорошо настроились на короткий танец, но точно для себя не знали, как это будет, потому что никогда не стартовали в конце сезона, в марте, поэтому не понимали, хватит ли сил. Но настроились. Тренеры помогли нам правильно настроиться, и получился хороший прокат. Мы постепенно в течение всего сезона прибавляли. На чемпионате России у нас был хороший прокат короткого танца. На Олимпиаде мы спокойно и в хорошем настроении доехали, и даже не заметили допущенных мелких помарок, которые повлияли на общее впечатление. А сегодня получилось все сделать спокойно и хорошо — и техническую работу, и эмоционально откататься, за это судьи нас и наградили, — сказал Гурейро.
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