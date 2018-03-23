Степанова: мы не поняли, за что нам сняли баллы

Пападакис и Сизерон — первые после короткой программы на чемпионате мира, Степанова и Букин — седьмые.
Судьи обнулили российскому дуэту шестой элемент.
«Мы не поняли, за что нам сняли баллы. Посмотрим — разберём. Пока у нас нет 100-процентного ответа. Возможно, в конце дорожки есть позиция, которой заканчивается элемент. Может быть, её и засчитали как поддержку. Мы не ездили на Олимпиаду и соскучились по эмоциям, по ощущению старта. Так что сюда приехали с хорошим настроем. Нам, конечно, не первый раз трудности переживать. Завтра будет новый день, выйдем и покажем всё, что можем», — цитирует Степанову пресс-служба ФФККР.
Произвольная программа в танцах на льду состоится 24 марта.