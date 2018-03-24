Осмонд — первая за 45 лет канадская фигуристка, завоевавшая золото на ЧМ

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала золото на чемпионате мира, который проходит в Милане.

Она стала первой представительницей страны кленового листа, которая победила на турнире такого ранга в соревнованиях среди женщин с 1973 года. Тогда золотую медаль завоевала Карен Магнуссен, которая победила в Братиславе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Осмонд взяла бронзу в командных соревнованиях.