Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала золото на чемпионате мира, который проходит в Милане.
Она стала первой представительницей страны кленового листа, которая победила на турнире такого ранга в соревнованиях среди женщин с 1973 года. Тогда золотую медаль завоевала Карен Магнуссен, которая победила в Братиславе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Осмонд взяла бронзу в командных соревнованиях.
Российские фигуристки остались без медалей. Алина Загитова заняла пятое место, упав три раза во время произвольной программы.