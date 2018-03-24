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Осмонд — первая за 45 лет канадская фигуристка, завоевавшая золото на ЧМ
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Осмонд — первая за 45 лет канадская фигуристка, завоевавшая золото на ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала золото на чемпионате мира, который проходит в Милане.
Она стала первой представительницей страны кленового листа, которая победила на турнире такого ранга в соревнованиях среди женщин с 1973 года. Тогда золотую медаль завоевала Карен Магнуссен, которая победила в Братиславе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Осмонд взяла бронзу в командных соревнованиях.
Российские фигуристки остались без медалей. Алина Загитова заняла пятое место, упав три раза во время произвольной программы.
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