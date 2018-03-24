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Россия сохранила максимальную квоту на ЧМ в женском одиночном катании
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Россия сохранила максимальную квоту на ЧМ в женском одиночном катании 

Чемпионат.com 56 минут назад
Несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане, Россия сохранила максимальную квоту в три участницы в женском одиночном катании на первенстве планеты.
Лучшие из россиянок, Алина Загитова и Мария Сотскова, заняли по итогам выступления в короткой и произвольной программах пятое и восьмое места соответственно. Сумма мест не превышает 13, а в этом случае стране предоставляется максимальная квота — три участницы.
Напомним, что Загитова шла второй после короткой программы, но из-за трёх падений в произвольной заняла в итоге только пятое место.
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