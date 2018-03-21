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Мария Сотскова: Хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова поверить в саму себя
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Мария Сотскова: Хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова поверить в саму себя 

Советский спорт 21 марта 2018
— Я рада — сегодня я справилась. Тренировалась, стараясь забыть про Олимпиаду — вспоминать об этом я не очень хочу.
Алина Загитова: Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде
Поэтому каждый день выходила на тренировку и говорила себе — начинается новая жизнь, впереди чемпионат мира, и готовиться к нему надо по-новому. Возможно, я немного и придерживала себя, просто присутствовало волнение, мне хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова в саму себя поверить, — цитирует Сотскову ТАСС
Напомним, что Сотскова после короткой программы занимает пятое место (71,80 балла). Лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27).
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