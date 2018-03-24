Мария Сотскова: «Прокатом недовольна, местом недовольна, баллами недовольна»

Россиянка Мария Сотскова осталась недовольна своим катанием и результатами чемпионата мира. Однако она призналась, что получила бесценный опыт. 17-летняя спортсменка стала восьмой, набрав 196,61 балла.

— Прокатом недовольна, местом недовольна, баллами недовольна, были ошибки, работаем дальше, — цитирует ТАСС Сотскову. — Сегодня я выходила на лед более уверенной и спокойной, так как мне хотелось завершить этот сезон хорошим прокатом, но, к сожалению, получилось не все. И все-таки участие в турнире и весь сезон в целом были плодотворными, это был бесценный опыт, и по большей части я справилась.

После Игр я стала новым человеком, стала по-другому ко всему относиться, сейчас уверенность ко мне вернулась снова. У меня свои цели и задачи, я не зацикливаюсь на катании конкуренток.