Провал Загитовой: усталость или физиология?

Напомню, после короткой программы Загитова шла второй, всего на 0,76 балла отставая от хозяйки льда Каролины Костнер . То, что россиянка не захватила лидерство сразу, удивило, но ничуть не обескуражило. Ни о каком провале речи тогда не шло. Скорее, это 31-летняя Костнер выдала в четверг «прокат жизни», за что и получила приятный бонус в виде домашне-промежуточного лидерства. У Загитовой же в запасе все равно оставался знаменитый « Дон Кихот » — сверхсложная произвольная постановка, с которой она в этом сезоне поражений еще не знала…

Но все-таки узнала. Испанский идальго из одноименного балета сегодня, увы, оказался настоящим «рыцарем печального образа».

Когда Загитова, как обычно, откатав всю первую половину программы без прыжков (во второй они «стоят» дороже), упала с комбинации лутц-ритбергер, это была еще не катастрофа. Но повторная попытка сделать фирменный суперкаскад (помните, как Алина такой перестановкой вырвала олимпийское золото Пхенчхана у Евгении Медведевой ?) привела к такому же результату, что и первая. А между ними случилось еще одно, третье падение. Кошмар!

Канадка Осмонд выиграла золото чемпионата мира, Загитова — пятая, Сотскова — восьмая

Такого шквала грубых ошибок у Загитовой мы еще не видели. Покинув лед, она плакала в объятиях тренера Этери Туберидзе — совсем как Медведева полтора месяца назад, когда проиграла Олимпиаду 15-летней соотечественнице. В Милане Женя не выступает: травма. Хотя перед чемпионатом все были уверены, что это не страшно. Что Загитова, до Пхенчхана выигравшая в этом сезоне финал и «Гран-при», и ЧЕ, без проблем закольцует «Большой шлем» на итальянском ЧМ…

Тем оглушительнее получилось фиаско. Мир словно перевернулся с ног на голову — как для бразильских футболистов, проиграй они России со счетом 0:5 и не в сегодняшнем товарищеском матче, а летом на чемпионате мира.

Так что же произошло?

Проще всего было бы списать случившееся на усталость. Мол, первый же взрослый сезон — и сразу такой «наплыв всего», включая золотую Олимпиаду. Немудрено к последнему турниру выхолоститься, разнервничаться и все такое.

Российские фигуристки сохранили максимальную квоту в одиночном катании на ЧМ-2019

Но вполне возможно, что у сегодняшнего провала есть и куда более серьезные причины. В интервью после короткой программы Загитова призналась, что за последние месяцы она выросла на несколько сантиметров. А у юных фигуристок последствия подобных возрастных перемен часто оказываются весьма плачевными. Примеров на эту тему можно вспомнить массу, а самый яркий из последних — Юлия Липницкая . Которая очень ярко блеснула четыре года назад, а потом не добилась ничего и недавно (в 19 лет!) завершила карьеру.

Медведевой, конечно, не хватало. Выступай они с Загитовой вдвоем — единым, так сказать, фронтом — ситуация была бы принципиально другой, и канадка Кэйтлин Осмонд вряд ли добралась бы до свалившегося ей на голову чемпионского титула. Но что случилось, то случилось. Две других наших фигуристки Мария Сотскова Станислава Константинова произвольную программу также «завалили» — и то же самое, кстати, сделала любимица итальянской публики Костнер, схлопотавшая в итоге «деревянную» медаль. Такая вот «ночь провалов»…

На трех предыдущих чемпионатах мира в женском одиночном катании неизменно побеждали россиянки ( Елизавета Туктамышева и дважды Медведева). А без наград в этом виде мы последний раз оставались в 2013-м. Что же до ЧМ в целом, то здесь Россия впервые с 2014 года рискует остаться без золота. Пока у нас есть серебро Евгении Тарасовой Владимиром Морозовым , скромные результаты танцоров в короткой программе и промежуточное второе место Михаила Коляды

Два оставшихся комплекта медалей будут разыграны в субботу.

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