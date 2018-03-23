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Опередившая Загитову итальянка Костнер назвала свою победу невероятной
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Опередившая Загитову итальянка Костнер назвала свою победу невероятной 

SPORT24.ru 5 часов назад
Чемпионка мира-2014 итальянка Каролина Костнер, лидирующая после короткой программы на чемпионате мира в Милане, рассказала, что не думала о том, чтобы опередить олимпийскую чемпионку 15-летнюю россиянку Алину Загитову, которая заняла второе место.
«Я выходила на лед с единственной мыслью — чисто выполнить все свои элементы. В короткой программе это самое важное. Старалась контролировать эмоции и уж точно не думала о том, чтобы опередить Алину Загитову. Невероятно, но это удалось. Очень счастлива, что все получилось именно так. Кататься дома перед своей публикой — это большая ответственность», — цитирует 31-летнюю Костнер.
«Костнер выдала, наверное, свой самый яркий прокат, улучшив собственный результат почти на 2 балла. Загитова прокаталась чисто, но, как призналась потом, немного нервничала и была зажата, поскольку это был первый крупный старт, куда она поехала в роли лидера сборной», — пишет Федерация фигурного катания на коньках России на.
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