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Константинова: «На ЧМ в Милане была не в своем теле, хочется забыть это все как страшный сон»
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Константинова: «На ЧМ в Милане была не в своем теле, хочется забыть это все как страшный сон» 

SPORT24.ru 17 минут назад
Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего выступления на чемпионате мира в Милане. Константинова не справилась с прокатом короткой программы и заняла 19-е место.
«Никаких оправданий себе не ищу. И не буду искать. Хотелось бы поблагодарить всех, кто за меня болел, за поддержку. Хочу извиниться, что сегодня я недостаточно, точнее, совершенно была не в своем теле, не в своем образе… Я это переживу и буду работать дальше. Буду работать еще больше, чтобы доказывать себе и всем, что я тоже способна на хорошее чистое достойное катание.
Хочется не просто забыть это все как страшный сон, а оставить в памяти как ужасный опыт, который поможет мне быть дальше лучше», — приводит слова Константиновой официальный сайт федерация фигурного катания России.
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