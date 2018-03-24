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Станислава Константинова: Хочу оставить ЧМ в Милане в памяти как ужасный опыт
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Станислава Константинова: Хочу оставить ЧМ в Милане в памяти как ужасный опыт 

Советский спорт 25 минут назад
«Никаких оправданий себе не ищу. И не буду искать. Хотелось бы поблагодарить всех, кто за меня болел, за поддержку. Хочу извиниться, что я недостаточно, точнее, совершенно была не в своем теле, не в своем образе… Я это переживу и буду работать дальше. Буду работать еще больше, чтобы доказывать себе и всем, что я тоже способна на хорошее чистое достойное катание.
Хочется не просто забыть это все как страшный сон, а оставить в памяти как ужасный опыт, который поможет мне быть дальше лучше», — приводит слова Константиновой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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