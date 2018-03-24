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Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)
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Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 41 минуту назад
Фото: Российский стадион
24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане станет известен обладатель золотой медали в мужском одиночном катании.
Россиянин Дмитрий Алиев, ставший 13-м по итогам короткой программы, выйдет на лёд во второй разминке, девятым изо всех участников произвольной программы. Это произойдёт в 13:21 по московскому времени.
Михаил Коляда, занимающий второе место, выступит в сильнейшей, четвёртой разминке. Его выход на лёд запланирован на 15:38.
Начало соревнований мужчин в произвольной программе — в 12:00 мск.
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