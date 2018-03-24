Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане станет известен обладатель золотой медали в мужском одиночном катании.

Россиянин Дмитрий Алиев , ставший 13-м по итогам короткой программы, выйдет на лёд во второй разминке, девятым изо всех участников произвольной программы. Это произойдёт в 13:21 по московскому времени.

Михаил Коляда , занимающий второе место, выступит в сильнейшей, четвёртой разминке. Его выход на лёд запланирован на 15:38.

Начало соревнований мужчин в произвольной программе — в 12:00 мск.