Тренер назвал причину неудачи Загитовой на чемпионате мира

Хореограф Алины Загитовой рассказал, что спортсменка плохо выступила на чемпионате мира в Милане из-за сильного психологического давления.

"Не будем забывать, что девочке всего 15 лет. И это ее первый чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать", — цитирует ТАСС Даниила Глейхенгауза.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, которая в этом сезоне выигрывала все соревнования, в том числе финал Гран-при и чемпионат Европы, на соревнованиях в Милане заняла лишь пятое место.

В произвольной программе 15-летняя девушка упала три раза. После выступления Алина не смогла сдержать слез.