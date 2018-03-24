Тренер назвал причину неудачи Загитовой на чемпионате мира 

Хореограф Алины Загитовой рассказал, что спортсменка плохо выступила на чемпионате мира в Милане из-за сильного психологического давления.
"Не будем забывать, что девочке всего 15 лет. И это ее первый чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать", — цитирует ТАСС Даниила Глейхенгауза.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, которая в этом сезоне выигрывала все соревнования, в том числе финал Гран-при и чемпионат Европы, на соревнованиях в Милане заняла лишь пятое место.
В произвольной программе 15-летняя девушка упала три раза. После выступления Алина не смогла сдержать слез.
Больше Загитовой в этот день падала только 17-летняя Станислава Константинова, заменившая в сборной России Евгению Медведеву. В итоге на пьедестале оказались канадка Кейтлин Осмонд и две японки — Вакаба Хигучи и Сатоко Мияхара.