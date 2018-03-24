Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ

Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ

Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, что спортсменка не справилась с произвольным прокатом на чемпионате мира по причине высокого психологического давления. Слова Глейхенгауза приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней", — прокомментировал хореограф. Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.

Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх.